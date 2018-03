Americana debate mudanças na economia e sociedade da RMC

O projeto mensal Ciclo de Palestras Históricas, promovido pela Casa de Cultura Hermann Muller, em Americana, ganha continuidade nesta quinta-feira, com a palestra “Famílias, Negócios e Riqueza no Século 19 em Campinas”. O encontro será ministrado por Maria Alice Rosa Ribeiro, pesquisadora e colaboradora do Centro de Memória da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). A palestra é gratuita e ocorre às 19h. Os interessados devem reservar seus lugares pelo telefone 3462-6048.

O estudo de Maria Alice visa apontar as transformações na economia e na sociedade da RMC (Região Metropolitana de Campinas). Ela tem acompanhado as modificações nas formas de enriquecimento e nas formas de riqueza, desde o período escravocrata, contando a realidade dos engenhos e das fazendas, até o desenvolvimento do comércio. Ela discute sobre a riqueza por meio das trajetórias econômicas e culturais de famílias de elite da região.

“Convidamos a Maria Alice porque ela faz um estudo que tem muita coisa a ver com a região de Americana, porque explora a região de Campinas, e esta parte de Americana, das proximidades do Rio Quilombo, pertencia à Campinas até a cidade se emancipar”, explica a coordenadora da Casa de Cultura Hermann Muller, Elizabete Carla Guedes.

O Ciclo de Palestras Histórias começou no mês de agosto do ano passado, durante as comemorações do aniversário de Americana, e segue com realizações mensais na Casa Hermann.

ACONTECE: A palestra “Famílias, Negócios e Riqueza no Século 19 em Campinas” ocorre nesta quinta-feira, às 19h. A entrada é gratuita. A Casa de Cultura Hermann Muller fica na Avenida Carioba, 2.001, Carioba. Informações pelo telefone 3462-6048.