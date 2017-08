Alunos da região recebem espetáculo que trata sobre reciclagem de lixo

Foto: Milene Milan

Ensinar às crianças a importância de reutilizar e reciclar tudo o que vai para a lata do lixo é o objetivo do espetáculo “Que lixo é lixo?”, da companhia de teatro de bonecos sobre rodas BuZum! Apresentada em parceria com o Minc (Ministério da Cultura) e o Instituto CCR, a peça será encenada em Americana nesta terça-feira, no Ciep (Centro Integral de Educação pública) Octávio César Borghi, e amanhã, na Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Paulo Freire, com entrada gratuita. Durante o mês de agosto, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia também receberão o espetáculo.

De acordo com Mari Gutierrez, diretora de produção e fundadora do projeto BuZum!, a ideia da peça é mostrar aos pequenos que nem tudo que vai para o lixo, é lixo de verdade. “E aplicamos isso na prática, porque todo o nosso cenário foi criado com materiais reciclados. Nosso espetáculo tem casas, prédios, animais, carro, tudo feito com garrafas pet, latas de alumínio, caixas de papelão… Tudo para mostrar para as crianças que existem várias possibilidades lúdicas com o lixo”, explica. Concebido por Beto Andreetta e Mari Gutierrez, o espetáculo “Que lixo é lixo?” tem direção de Wanderley Piras e mostra as consequências do consumo exagerado de produtos e do descarte incorreto de resíduos.

O enredo envolve dois astronautas que, durante uma viagem espacial, percebem que nosso planeta está sufocado com o lixo gerado pelo homem. Ao retornarem à Terra, os astronautas contam às crianças os estragos causados pelo lixo, ressaltando, de forma lúdica a importância de reutilizar e reciclar o que chamamos de “lixo”.