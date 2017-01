Adnet surpreende Fátima Bernardes com piada: ‘tá na pista, tá solteira’

Presente no Encontro desta terça-feira, 24, para divulgar a volta do programa Tá no Ar à programação da Globo, o humorista Marcelo Adnet chamou atenção ao cantar um rap bem-humorado sobre Fátima Bernardes.

Na letra, o humorista relembrou importantes momentos da carreira da apresentadora, como a cobertura da Copa do Mundo de 2002, e também ressaltou sua transição do jornalismo para o entretenimento dentro da emissora.

“Na tela da sua TV, de segunda a sexta-feira/Fátima Bernardes, tá na pista, tá solteira!”. Ao ouvir o verso sobre seu estado civil, a apresentadora arregalou os olhos e ficou boquiaberta. Em seguida, levou a mão à cabeça, incrédula, e deu risada.

“A galera da redação é terrível, né? Tudo culpa deles!”, disse Adnet, apontando para a equipe do programa, enquanto abraçava Fátima. Em tom de brincadeira, ela respondeu: “Não adianta tampar o rosto, não! Vamos acertar as contas depois do programa. Não vou nem comentar, vou dizer só que adorei!”.