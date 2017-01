Veja as fotos do lançamento do Via Crucis de Santa Bárbara

A edição que comemora 20 anos do espetáculo Via Crucis em Santa Bárbara D’Oeste, foi oficialmente lançada nesta terça-feira, dia 24, no Tivoli Shopping. O evento marcou ainda o anúncio dos protagonistas da encenação e a abertura da terceira edição da exposição itinerante “Paixão em Cenas”, que traz imagens da peça e auxilia na divulgação. Dirigida por Otávio Delaneza, a montagem ganha este ano uma nova dramaturgia, assinada por Denis Espanhol, e será narrada sob a ótica de Maria de Nazaré. Novidades como Jesus menino e 9 dias de apresentação, são alguns destaques deste ano. A pré-estréia, ocorre no dia 08 de abril. O espetáculo é uma realização no Ministério da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, Prefeitura de Santa Bárbara D’Oeste e Via Cultura. O Grupo Liberal de Comunicação, é um dos apoiadores do evento que conta também com vários patrocinadores.