Unimed inaugura Cíntegra e Viver Bem em Santa Bárbara

A Unimed inaugurou em Santa Bárbara d’Oeste, no dia 19 de agosto, as unidades do Cíntegra e Viver Bem, um local de promoção em saúde, alinhado ao novo modelo de assistência integrada. A cerimônia contou com a presença do campeão olímpico de natação nos 50 metros livre, o barbarense César Cielo, que estrela a campanha de lançamento. Este modelo já é utilizado com sucesso em vários países. Na região começou a ser implantado em 2013, com a primeira unidade do Cíntegra em Americana, voltada ao atendimento de carteiras internas. O novo espaço está localizado na Rua Orlando Fornazari, 110, na Vila Maria, e conta com recepção, consultórios, cozinha experimental e academia. O Cíntegra dispõe de equipe principal com médico, enfermeira, técnica de enfermagem, secretária e atendente administrativa, enquanto o Viver Bem dá suporte aos cuidados médicos através de uma equipe multidisciplinar.