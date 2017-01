Simpósio da Unimed discutiu o parto adequado

No dia 30 de novembro aconteceu um simpósio sobre um dos assuntos de maior repercussão no Brasil neste momento: o Parto Adequado. O evento reuniu profissionais e instituições de saúde da região. O tema foi abordado pela Dra. Martha Oliveira, pediatra e diretora de Desenvolvimento Setorial da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). Em parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein e o IHI (Institute for Healthcare Improvement), e com o apoio do Ministério da Saúde, a ANS está desenvolvendo, desde 2015, o Projeto Parto Adequado, que conta com a participação de 42 hospitais de todo o Brasil para a construção de um modelo de atenção ao parto e nascimento que valorize o trabalho de parto adequado. Por ter saído na frente da iniciativa que está em curso na saúde suplementar com a implantação, há três anos, do Projeto Nascer – Ação de Todos, o HUA (Hospital Unimed Americana) é uma das três instituições privadas que participa do projeto Parto Adequado como convidada da ANS.