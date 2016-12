Em Americana, salão Doce Encontro celebra um ano

Um dos salões infantis mais queridos de Americana completou um ano de existência. E para comemorar, não podia ser diferente. Assim foi a festa do Doce Encontro. Cuidadosamente preparado para receber crianças e adultos, o espaço possui brinquedos pedagógicos, pista de dança, diversos temas e buffet próprio.

Para a comemoração, a querida proprietária Vanessa Dias, e toda sua turma entrou no clima da Disney e mais uma vez arrasou. Os convidados? Todos que fizeram sua festa durante este primeiro ano de existência. Ideia genial. O cardápio mais que saboroso, contou com diversas entradas, salgadinhos, saladas e o saboroso hambúrguer, preparado artesanalmente. Um dos diferenciais do salão, são as brincadeiras de criança, que resgatam as famosas amarelinhas, pega-pega, toca do índio e muito mais. Muito sucesso sempre e que completem muitos anos pela frente!

