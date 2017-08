Rede Spani Atacadista inaugura loja em Americana

A Rede Spani Atacadista abriu, no último dia 2 de agosto, a nova filial na cidade de Americana para atender aos comerciantes e clientes de toda a região. O Grupo Zaragoza, dono da bandeira, investiu R$ 14 milhões na implantação da nova unidade. Localizada no número 3252 da Avenida Nossa Senhora de Fátima, a loja ocupa uma área total de 4.792,40 m², sendo que a área de vendas tem 2.323 m², com 19 checkouts e 183 vagas de estacionamento para os clientes. Segundo o gerente da loja, Reverson Augusto Ferraz, o empreendimento já gerou 160 empregos diretos.