Rede MegaBrasil inaugura nova loja em Americana

A Rede MegaBrasil inaugurou mais uma loja em Americana. Localizada na Avenida Campos Salles, número 222, a franquia de itens para casa apresenta um showrrom completo com espelhos, box, peças em alumínio e aço inox, esquadrias, vidros temperados e muito mais. A nova unidade, localizada no centro da cidade, busca atender com qualidade e conforto seus clientes, com fácil acesso e equipe especializada. Apesar de jovem, a marca, que nasceu em 2015, a MegaBrasil já possui uma rede de lojas que atende não só Americana, como também cidades próximas, como Nova Odessa e Limeira. Na equipe de colaboradores, estão profissionais com 16 anos de experiência no segmento de vidros temperados e esquadrias de alumínio. Por tudo isso, a Rede MegaBrasil é uma das lojas mais importantes quando o assunto é portas, janelas e portões.