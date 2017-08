Primicia lança moda praia 2018

A Primicia realizou na última segunda-feira, dia 21, o lançamento da coleção Moda Praia 2018. Totalmente inspiradas no Mediterrâneo, as peças trazem estampas ricas em detalhes, com formas e recortes geométricos e cores exuberantes.

Esse é a apenas o primeiro lançamento das peças Primavera/Verão 2018 da marca: a coleção Mediterrâneo se completa em dezembro, em três desfiles diferentes, fechando o roteiro de viagens do verão. São biquínis, bodies, croppeds, saídas de praia, sungas e bermudas que celebram a cultura e as cores de destinos cheios de emoção. Na linha Marrocos, são mais de duzentos tipos de cores e estampas que lembram o artesanato e as mesquitas marroquinas, com destaque para os babados e os straps.

