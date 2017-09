Pizzaria Las Mamas apresenta nova borda

Quem é fanático por pizza, mas também adora um hambúrguer, as vezes fica em dúvida: o que comer quando bate aquela fome? Se depender da Pizzaria Las Mamas, dá para unir as duas coisas. A empresa apresentou uma nova borda para suas pizzas, a borda-burguer. Conhecida por apresentar bordas diferenciadas para suas pizzas, a nova criação se une há outras, já clássicas da casa, como a borda de cachorro quente e de Doritos. “Quisemos trazer algo de diferente para os nossos clientes e unimos duas paixões, que são a pizza e o hambúrguer”, comentou o proprietário Márcio Funabachi. A Pizzaria Las Mamas atende em duas lojas. Em Nova Odessa, na Rua Júlio Marmile, 361, no Jardim Bela Vista, e em Sumaré, na Avenida Reouças, 1.809, no centro.