People RH comemora 20 anos de mercado

Comprometimento faz toda a diferença no mundo profissional, e são serviços prestados como os da People RH que otimizam empresas e funcionários, através da valorização e dedicação ao trabalho! Neste ano, a empresa People RH comemora 20 anos no mercado e marcou a data com uma grande festa para 300 pessoas no último dia 10 de novembro, no Classic Hall. Participaram do evento os parceiros que estão com a People RH desde o início desta jornada. “Costumo dizer que nosso trabalho é vender confiança”, resume Cristina Linea, diretora-proprietária da empresa, que desde 1997 tem facilitado empresários a encontrar bons profissionais. Mas é evidente que a noite não teve apenas os negócios como assunto principal. Como toda boa festa, comidas, bebidas e boa música ajudaram a fazer do evento uma data inesquecível a todos os presentes.