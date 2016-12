Mais um ano de sucesso absoluto com o já tradicional evento da Rede de Supermercados Pague Menos. Uma grandiosa festa, celebrou com fornecedores da empresa os excelentes resultados de 2016 e apresentou os projetos para 2017. Mais de 800 convidados estiveram reunidos no Espaço Le Blanc em Americana.

Com o tema “Raízes – Virada Pague Menos”, a rede consolida o fortalecimento da relação com fornecedores, que está sempre em crescimento e gerando ainda mais frutos. Um vídeo institucional, foi apresentado com o crescimento de 2016 e investimentos de R$ 90 milhões para os empreendimentos de Limeira, Piracicaba e Campinas no próximo ano. Além do delicioso porco no rolete, diversas iguarias e a atração especial da noite. O show com a dupla Bruno e Marrone, que apresentaram seus maiores sucessos. Espetacular!

