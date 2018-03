Dolcce lança novidades para Páscoa

Nesta época que antecede as comemorações de Páscoa o chocolate comanda os desejos dos apaixonados por esse doce que é uma unanimidade mundial. Pensando nisso, a Dolcce lançou no último dia 15 de março sua linha de gifts personalizados, com uma grande variedade de presentes para os mais diversos públicos.

São caixas de bombons, cestas e diversas outras opções para diversos perfis de públicos, feitos especialmente para serem dados a quem se ama nesta deliciosa época do ano. A loja, que conta com mais de 10 anos de experiência no mercado, fica na Rua Vital Brasil, 71.