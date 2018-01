Mercatto Gourmet é novo conceito de rotisserie

O Mercatto Gourmet Claudia Porteiro, recém-inaugurado na Avenida Brasil, oferece os sabores únicos da Claudia Porteiro Gastronomia prontos para serem levados para casa. A banqueteira responsável há mais de 20 anos pela gastronomia dos melhores eventos do Estado de São Paulo é quem assina, ao lado dos filhos e chefs de cozinha, Diogo Porteiro e Bianca Porteiro, um especialíssimo cardápio de rotisseria. A família de chefs buscou referências na gastronomia italiana para desenvolver um conceito inovador de loja de comida pronta com serviço take away. Produtos de alta qualidade aliados a um ambiente agradável e com personalidade. Congelados ou resfriados, os pratos do Mercatto Gourmet Claudia Porteiro combinam sabor, cor, textura e apresentação