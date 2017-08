Loteamento Jardim Pacaembu estabelece novo padrão de urbanismo em Americana

Localizado na última zona de expansão de Americana, o Jardim Pacaembu é o resultado da união entre a tradição da Quilombo Empreendimentos, que há mais de trinta anos atua no setor de desenvolvimento imobiliário, e da Cel Engenharia, empresa especializada em infraestrutura urbana, com mais de cinquenta loteamentos executados ao longo de quarenta anos.

O Pacaembu teve seu pré-lançamento no final de julho e destaca-se por ser um dos únicos espaços planejados da cidade, além de estabelecer um novo padrão de urbanismo no município. Reúne 175 lotes residenciais e comerciais, a partir de 300m², com áreas de lazer e preservação em uma extensão de mais de 600 mil metros quadrados. Está próximo das principais vias de acesso de Americana e Santa Bárbara d’Oeste, como as avenidas São Jerônimo, Florindo Cibin, Estrada da Balsa e da Amizade, a poucos minutos do Centro de Americana e ao lado do Parque Aimaratá, uma das maiores reservas naturais da região.

O planejamento e a ocupação ordenada são os principais diferenciais. “As praças públicas do Pacaembu são planejadas e entregues por nós. Assim nossos moradores poderão usufruir ao máximo de suas horas de lazer”, afirma André Zeitlin, presidente da Quilombo Empreendimentos. Serão 46 mil m² de quadras de areia, playgrounds, academia ao ar livre, espaço para quiosques e áreas de convívio em meio a muito verde.