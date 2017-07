Loja conceito, Studio Dei Mobili é inaugurada

Há dois anos foi concretizado o sonho de inaugurar em Americana a Empório Dei Mobili, um espaço único na região onde bom gosto e o melhor do estilo clássico se encontram com jeito especial de satisfazer o mais exigente e sofisticado público de nossa região. Mas a cada sonho realizado inicia-se um novo! Por isso, além de todo sucesso da primeira loja, mais um sonho foi concretizado surgindo o Studio Dei Mobili. Uma loja conceito, que traz para nossa região o que existe de melhor e mais novo em design, com inusitadas peças, diferenciadas marcas e designers contemporâneos brasileiros. Com um requintado coquetel, a nova loja recebeu clientes, arquitetos e formadores de opinião que ficaram deslumbrados com este mais novo espaço. Confira!