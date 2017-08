Lançamento do Empresarial Park Anhanguera

Atenta às necessidades do mercado, com o pé no presente e os olhos bem abertos ao futuro! Essa é a visão da Fibra Experts (especializada no setor imobiliário com foco nos segmentos corporativo, residencial e de urbanismo) e da Prado Gonçalves Imobiliária, que lançaram no último dia 2 o Empresarial Park Anhanguera. O meeting empresarial com café da manhã especial foi voltado às imobiliárias que farão a comercialização dos lotes. Os corretores conheceram os detalhes dessa excelente oportunidade de negócio para quem deseja investir com qualidade e valor agregado – num loteamento que reúne inovação com sustentabilidade. Conforme destacou Ricardo Stella, diretor da Fibra Experts, Nova Odessa está aberta a novos empreendimentos, com inúmeros benefícios fiscais. O Empresarial Park Anhanguera está localizado em uma área privilegiada, na Rodovia Arnaldo Júlio Mauerberg – saída para a Rodovia Anhanguera. Com excelente infraestrutura, o empreendimento conta com lotes a partir de 2.000mt² já prontos para construir, e está dotado de portaria, centro administrativo, estacionamento para carretas e para automóveis, área de lazer e área para comércio e indústria.