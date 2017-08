A festa de casamento dos sonhos reúne uma decoração impecável, o melhor menu, som e iluminação de alta qualidade para criar um clima de requinte e sofisticação. Foi esse cenário luxuoso e descontraído que marcou o lançamento do Anuário NOIVA 2017 realizado na noite de terça-feira (22), em um dos espaços do Millenium Festas & Eventos, em Nova Odessa. Na lista de convidados especiais, um seleto grupo de empresários do setor de festas, parceiros do LIBERAL na produção dessa revista glamourosa. Inspirada no luxo e brilho parisienses, a decoração assinada por Dudu Guizelini trouxe os símbolos mais emblemáticos da França, como a Torre Eiffel.

A cor predominante nos elementos decorativos foi o azul da bandeira francesa, o mesmo tom usado na capa do anuário. A influência europeia na moda noiva, traduzido na delicadeza das rendas e sensualidade do tule ilusion, foi o tema central da revista. No cardápio, delicioso coquetel de finger foods e jantar servidos por Le Belle Buffet. Coloridos e saborosos drinks preparados por The Brothers Bar, além dos docinhos sofisticados do Dolcce Doces Finos, completaram o menu. A noite de festa seguiu em ritmo de balada com a Banda Celebration, referência no gênero pelo talento dos músicos e cantores e produção dos figurinos.

Confira os principais cliques dessa noite memorável, que propôs um desafio ainda maior para a próxima edição!