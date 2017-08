Kyoto completa 10 anos com menu exclusivo

A culinária japonesa é uma arte. Tudo é minuciosamente cortado, preparado e posicionado de modo a conquistar já pelos olhos. Agora some todo esse capricho ao sabor e requinte da cozinha italiana e francesa. O resultado é o mais novo cardápio do Kyoto Japanese Food, o Menu Exclusivo.

A proposta é trazer sempre sabores novos e também as mais variadas harmonias culinárias dentro do estilo da cozinha oriental, a cada semana. A experiência inclui uma sequência de seis pratos, com um combinado de sushis e sashimis, finalizando com uma deliciosa (e exótica) sobremesa. Tudo feito com produtos sazonais. A cada estação, novos ingredientes são inseridos no menu para trazer o frescor da temporada. O

Menu Exclusivo, lançado este mês, comemora os 10 anos do Kyoto Japanese Food, uma das primeiras casas de culinária japonesa em Americana. O restaurante, localizado na Av. Fortunato Faraone, 540, foi reformado, agora com visual mais moderno e nova iluminação para atender a proposta de culinária japonesa contemporânea. Outra novidade da casa é o Festival Vegano, com pratos exclusivos para esse público.