Fotos da confraternização da Primicia

No último domingo, dia 13, aconteceu a tradicional confraternização Primicia, que reuniu colaboradores da empresa. Os proprietários José e Ivanete Caldeira, preparam um dia repleto de atrações para todos que estiveram presente. De futebol de sabão a gincanas valendo ótimos prêmios, a animação e alegria foram garantidas, marca registrada de toda equipe. Os agradecimentos pelo ano que se passou, foram discursados pelos anfitriões que aproveitaram e deram uma pequena ideia de como será a nova coleção e as novidades para 2017. Com um buffet completo, amigos, diversão e muita comemoração, as energias foram renovadas para o ano que se inicia e que será de grande sucesso para a marca.