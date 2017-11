Fotos da 1ª Feira da Empregabilidade e Oportunidades

Aconteceu no último dia 28, no Tivoli Shopping, a I Feira da Empregabilidade e Oportunidades. Oferecido em parceria com o campus de Americana do Unisal (Centro Universitário Salesiano de São Paulo), o evento teve como objetivo aproximar os candidatos em busca de emprego das empresas da região e reuniu estandes de agências de recursos humanos com oportunidades de trabalho. Foram oferecidas cerca de 400 vagas de empregos e estágios, além da possibilidade de cadastrar currículos. A programação também contou com oficinas e palestras com orientações e informações sobre as melhores práticas para elaboração do currículo.