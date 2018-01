Festa dos médicos do São Lucas

A tradicional Festa dos Médicos do Grupo São Lucas Saúde aconteceu no Espaço Le Blanc no dia 8 de dezembro. Uma noite especial em homenagem aos médicos que levam mais saúde aos beneficiários do Grupo. Tudo muito elegante, com uma decoração requintada assinada por Fernando Reame. O buffet Claudia Porteiro proporcionou uma mistura de sabores que agradou a todos os paladares. Uma festa glamourosa, com muito brilho! Ao serem recepcionados, os médicos viam seus nomes aparecerem em uma homenagem em um telão de led interativo. Para animar a noite, a banda SP3 tocou em um palco com projeção mapeada e efeitos especiais.