Festa de 22 anos de carreira da Valéria Nascimento

No último dia 30, a cerimonialista Valéria Nascimento recebeu clientes, parceiros e amigos para um brinde em comemoração aos seus 22 anos de eventos. Durante a festa, ela enfatizou sua parceria com os clientes e amigos que a ajudaram nesta trajetória. “Eu fico muito feliz em comemorar essa marca, porque amo minha profissão e me dedico muito em cada um dos eventos que realizo. Através dos depoimentos que recebi, me emocionei ao sentir o sucesso dessa trajetória”, destacou Valéria. A comemoração, como não poderia deixar de ser para uma especialista no assunto, foi perfeita em todos os seus detalhes.