Feira de Profissões reúne 2,8 mil no Colégio Objetivo

Escolher uma carreira nem sempre é fácil, que o diga os estudantes de Ensino Médio que se deparam com um leque de possibilidades e inúmeras dúvidas sobre qual profissão seguir. Para ajudar a esclarecer esse turbilhão de incertezas, o Colégio Objetivo de Americana realizou mais uma edição da feira de profissões no sábado passado (12).

O evento reuniu 2.800 pessoas e contou com a presença de representantes das maiores universidades do Brasil e dos Estados Unidos. Na 3ª Feira “Objetivo e as Profissões”, os jovens participaram de palestras, workshop de yoga (exercício que contribui para controlar a ansiedade pré-vestibular), monitoria de carreira e realizaram teste vocacional, além de conferir de perto o currículo (e cursos) de grandes universidades do País e da Florida Christian University, que oferece bolsas para alunos estrangeiros.

Em muitos stands foi possível experimentar um pouquinho da realidade de algumas profissões como geólogo, engenheiro eletricista e aviador. “O evento superou nossas expectativas e objetivos, alcançando um sucesso maior que o do ano passado, consolidando a Feira de Profissões como parte

integrante de nosso calendário anual”, destacou o diretor do Objetivo, Carlos Barbosa.