Dermatologista lança linha exclusiva Vie Privilège Cosmetique

Anos de muito estudo e pesquisando os melhores ativos para cuidados diários com sua pele, o médico, pós-graduado em dermatologia, Amarilho Soares Júnior, lançou no último dia 18, a sua linha exclusiva Vie Privilège Cosmetique. Sensacional! Tudo foi pensando com carinho para suas pacientes, associando embalagens de alta tecnologia que auxiliam na permeação dos ativos, garantindo assim melhores resultados. E para o lançamento o Dr. Amarilho junto do seu sócio, o empresário, Carlos Scanholato, reuniu clientes e amigos para um dia todo especia. Além disso o dia contou com mais uma novidade. Um blog que traz todas as informações sobre o mundo da dermatologia, além de ter um canal de contato mais próximo com o médico. Em pouco tempo de lançamento, os produtos e o blog já são sucesso absoluto.