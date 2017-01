Confira as atividades realizadas em 2016 pelo Instituto Educacional de Americana

O Instituto Educacional de Americana promoveu em 2016 várias atividades, entre elas: Roda e Semana Cultural, Festival de Natação Dança e Karatê, Feira Literária, Copa Esportiva e muito mais. Ao longo do ano letivo, professores e alunos estiveram envolvidos através de atividades complementares, projetos, palestras, estudos do meio, literatura, dinâmicas, músicas e artes, e exposição de todos os trabalhos. A finalidade dos eventos, foi apresentar um pouco do que foi trabalhado com os alunos e apreendido dentro de cada projeto e os avanços obtidos na formação acadêmica e humana, além da integração com a comunidade.