Clínica Sensaz inova nos treinos físicos

Cada pessoa é diferente entre si. E isso também se estende ao corpo. Pensando nisso, surgiu o conceito da Clínica Sensaz, em Americana. Através de equipamentos únicos, metodologia própria, monitoramento cardíaco, orientação nutricional o espaço busca oferecer uma solução única: alinhar coaching com treinamento personalizado. Desta forma, um processo de desenvolvimento pessoal é estabelecido que

vai muito além da prática do exercício físico, como explica o professor e coach em Educação Física, Yasser Kassab, que recepcionou os convidados ao lado da mulher Pamella, na último dia 31 de outubro, na abertura da clínica. “O treino é feito de acordo com as singularidades de cada aluno. Um exame de bioimpedância também é realizado a fim de medir a quantidade de água, gordura e massa magra do corpo”, frisa o profissional. A clínica fica na Avenida Paulista, 407.