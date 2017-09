Americana ganha mais uma unidade da Droga Pires

A rede de farmácias Droga Pires inaugurou mais uma loja em Americana, localizada na Rua das Paineiras, no número 408. Durante todo o dia, além de encontrar preços acessíveis em medicamentos e produtos de higiene, os clientes também puderam realizar testes de diabetes e aferição de pressão arterial, tudo de graça. Além disso, o evento também contou com a distribuição de brindes. A Droga Pires oferece uma grande linha de medicamentos, genéricos e similares, com descontos especiais para aposentados, clientes cadastrados e conveniados. A nova loja da franquia busca reforçar os valores da empresa, que visa sempre tratar os clientes com respeito e satisfação do melhor preço. A unidade da Rua das Paineiras é a quarta loja da rede em Americana, que também atende as cidades de Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste por meio do disk-entregas.