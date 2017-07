Americana busca novas franquias da Orthodontic

No último dia 21, ocorreu uma apresentação do modelo de negócio da Orthodontic, primeira e melhor rede de clínicas odontológicas especializada em ortodontia do Brasil, aos interessados em abrir uma franquia da marca em Americana e região. O consultor de expansão da rede, Pedro Evangelista Junior, esteve na Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) para falar sobre o negócio. “A abertura de uma Orthodontic em Americana trará acesso a um tratamento ortodôntico de qualidade para a população da cidade, além de movimentar a economia local”, afirma.

Foram mais de 15 participantes de diferentes áreas de atuação, uma vez que não é preciso ser dentista para ser franqueado da rede. A Orthodontic, que comemora 15 anos de existência em 2017, possui mais de 180 unidades distribuídas pelo país, e proporciona aos seus franqueados todo o suporte para a gestão de um empreendimento de sucesso. Além disso, no último mês, a rede foi eleita com o a Melhor Franquia de Saúde e Bem-Estar do Brasil, pela Revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios.

LEIA TAMBÉM: Aline Bolos e Doces reúne amigos e clientes em inauguração de loja