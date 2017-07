Adega Tatu recebe clientes no ‘Wine Day’

No último dia 20, a Adega Tatu recebeu seus clientes e apreciadores da tradicional bebida para uma exclusiva noite intitulada de “Wine Day”, que já chega em sua 4ª edição contando com a presença de importadoras de destaque. A degustação tem como finalidade proporcionar ao cliente o conhecimento de vários vinhos, possibilitando a divulgação de diversos rótulos direto ao consumidor final. Vale lembrar que a Adega Tatu possui o maior espaço subterrâneo climatizado da região, reunindo rótulos de vários países, com destaque para Tunísia e Israel, além de alguns ícones como Sena, Alma Viva e a referência máxima dos vinhos doces da França, o Château d’Yquem. Além de vinhos, tem uma completa linha de whisky, vodka, tequila, licores, cachaças artesanais e mais um leque enorme de bebidas diferenciadas, atendendo sempre com seriedade e garantia de qualidade.