Um mundo encantado, com sabor de chocolate e personagens fantásticos. Foi este o cenário da 1ª Expo Sonho de Criança, que reuniu pouco mais de 600 pessoas na Casa X, no último final de semana. O evento trouxe o que há de novidade no setor de festas infantis, com 19 expositores de diferentes áreas de serviços: decoração, doces personalizados, fotografia, lembrancinhas e outros. O ingresso foi uma lata de leite em pó – o montante foi revertido à Rede Feminina de Combate ao Câncer, de Santa Bárbara d´Oeste – e dava direito a participar de oficina de brigadeiros, cupcake e pintura facial, além de poder desfrutar de toda infraestrutura da Casa X e shows de música com personagens. “Esta foi a primeira vez que fizemos a ‘Expo’ e ficamos muito felizes com o retorno. Divulgamos apenas nas redes sociais e as pessoas vieram. Muitos expositores ‘fecharam’ festas ali mesmo e o pessoal pode visitar a Casa X, ver nosso espaço, como funcionamos e reservar o espaço para festas”, disse a gerente da Casa X, Simone Paulela, que garantiu: ano que vem tem mais.