Sinditec recebe empresários em tradicional feijoada

No último dia 4, o Sinditec (Sindicato das indústrias de tecelagem, fiação, linhas tinturaria, estamparia e beneficiamento de fios e tecidos de Americana e região) realizou mais uma edição de sua tradicional feijoada. Em meio a moinho, lagos e uma belíssima vegetação, empresários do setor têxtil, representantes de entidades parceiras, amigos e familiares participaram da 5ª edição do evento, que aconteceu na empresa Canal, em Nova Odessa. Ao som de Luccas Duque, os convidados apreciaram a feijoada, cujo lucro será destinado à construção da sede própria do Sindicato, que teve início em agosto de 2015. “É sempre muito bom proporcionar essa confraternização entre os empresários e amigos, com momentos de descontração em um ambiente informal. A feijoada do Sinditec, tem sido ponto de encontro para um bate-papo agradável e até para a troca de contatos”, destacou o presidente Dilézio Ciamarro. “Além disso, agradecemos ao Sr. Elbes e sua esposa Matilde, que abriram as portas de sua empresa para nos receber”, finalizou.