Sindicato realiza Festa dos Servidores Públicos em Nova Odessa

Lutar sempre; desistir, jamais! Esse é o SSPMANO (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Odessa) – uma entidade sindical forte que busca a todo o momento transformar visão em realidade. E promover o bem-estar dos servidores faz parte da missão do Sindicato como forma de integrar a todos.

A diretoria, sob a presidência do Carmo, ofereceu uma super Festa dos Servidores no dia 28 de outubro. Além de um cardápio especial, que tinha como prato principal o porco no rolete, o sabadão foi marcado por muita animação e o sorteio de muitos prêmios avaliados em R$ 13 mil, entre eles, uma moto Honda 0km.

Foram quatro porcos enormes que tiveram como acompanhamento o arroz, salada, frios e frango assado. Foi uma festa linda, regada de alegria e descontração. E os servidores e familiares aproveitaram o dia preparado especialmente para eles, com direito a muito flashback. Os aplausos para a diretoria que preza pela valorização e o respeito da categoria. Que venha 2018.