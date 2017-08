Senai de Americana completa 35 anos de atividades

No último dia 5 um jantar foi realizado para comemorar os 35 anos de vida e serviços prestados pela Escola Senai de Americana. A unidade de ensino iniciou suas atividades em 2 de agosto de 1982 e teve sua origem na união de dois Centros de Treinamento do SENAI já instalados no município. O primeiro deles, voltado para a área têxtil, foi implantado em 1973 em decorrência de um convênio do SENAI com a Feira Industrial de Americana (Fidam) e o Consórcio Intermunicipal de Promoção Social da Região de Americana. O outro foi criado em 1976 com base em novo convênio do SENAI com o Consórcio Intermunicipal de Promoção Social da Região de Americana, visando à formação de mão-de-obra para a construção civil. Em 1983, a escola recebeu como patrono o “Professor João Baptista Salles da Silva”, passando a ser denominada Escola SENAI “Professor João Baptista Salles da Silva”.