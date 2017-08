Rotary Club Sumaré realiza evento beneficente para a Apae

Missão cumprida! A renda da primeira Feijoada Solidária que o Rotary Club Sumaré realizou no último dia 30, terá como destino a compra de duas cadeiras de rodas personalizadas para a APAE. O evento aconteceu no Espaço Cenfel Candelária, no Bairro do Cruzeiro. E o local ficou belo, com predominância do amarelo, cor escolhida para personalizar as camisetas dos convidados. Famílias inteiras vestiram efetivamente a camisa da solidariedade, aproveitaram o domingo ensolarado para se divertir, rever os amigos, almoçar um delicioso menu preparado pelo Cheff Vicente Vasconcellos e equipe Rotary Club, e tão importante quanto, colaborar com essa importante ação social. Tudo ao som de música de qualidade na voz de Achile Nicola. Com mais essas duas unidades, já são quatro cadeiras de rodas doadas pelos rotarianos aos alunos assistidos pela APAE. E Eclética passou por lá e registrou belíssimos cliques. Que venha a próxima feijuca, porque essa deixou um gostinho de quero mais.