Rotary Club de Nova Odessa promove jantar com governador distrital

O Rotary Club de Nova Odessa recebeu no último dia 24 a visita oficial do governador do distrito 4310 do Rotary International, José Walter Viotto. A festiva foi realizada no Spaço Gourmet Restaurante e Choperia. A programação começou logo pela manhã. Acompanhado da esposa, Leonilde Felice Viotto, o governador distrital foi recepcionado na sede do Rotary, ocasião em que plantou uma árvore; e na sequência, visitou a Secretaria de Saúde. Como todo cerimonial rotariano, o jantar contou com discursos, homenagens e a troca de mimos. Com muito empenho os rotarianos novaodessenses têm dado sua parcela à Fundação Rotária e contribuído com esta nobre causa humanitária. É o Rotary fazendo a diferença em todo o mundo. Confira os cliques de Luiz Pereira.