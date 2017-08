Rotary Club de Americana empossa nova diretoria

No último dia 28, o Rotary Club de Americana recebeu amigos, parceiros e colaboradores para a nova posse da diretoria para 2017/2018. Quem estará a frente nestes próximos anos será Paulo Rogério Batalhão, que assume com muitos projetos e novidades. Um ponto importante da noite, foi a presença do governador do distrito 4310 José Walter Viotto, e sua esposa Leonilde Viotto. Para deixar tudo ainda mais alegre e festivo, um jantar italiano foi servido. No comando o renomado cheff Babbo Marco, que fundiu sabores da Itália e Brasil em protos saborosíssimos. Novos projetos estão por vir, e nós estamos sempre juntos para acompanhar e trazer todas as ações. Sucesso!