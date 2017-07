Rodízio do Bem reúne famílias em Nova Odessa

Ajudar os animais está cada vez melhor e mais saboroso! Assim aconteceu mais um Rodízio do Bem, evento promovido pela AAPRA (Associação Arco Protetora dos Animais), outra ONG de Nova Odessa que desenvolve um lindo trabalho de proteção aos animais. O Rodízio do Bem aconteceu no último dia 13, na Pizzaria Vó Aurora, e contou com muitas famílias que além de ajudar os animais abandonados, tiveram uma noite de lazer e saborearam um cardápio delicioso, com muitas massas e outras iguarias que os tradicionais rodízios oferecem. Atualmente a Associação cuida de aproximadamente 100 animais, e as festas beneficentes visam angariar fundos para a manutenção da ONG. Ou seja, a renda será revertida para a compra de rações, medicamentos e tratamento dos animais do abrigo – que funciona em um espaço na Fazenda Velha. Eclética passou por lá e registrou cliques maravilhosos. Confira!