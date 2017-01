Reduto da Luta promoveu a Pizzada Solidária

Se pizza já é maravilhosa, imagine comer vários sabores e ajudar as causas sociais? O gostinho fica mais especial ainda! Com esse intuito uma galera animada do Reduto da Luta realizou na noite do dia 20 de dezembro a Pizzada Solidária. Quem encabeçou a ‘campanha beneficente’ para ajudar uma família foi nada menos que a socialite e uma das mulheres mais queridas de Hortolândia, Maria das Graças Camargo, a Gal Camargo. Ela teve a iniciativa de vender pizzas e arrecadar fundos para doar a essa família. E a fim de esquentar as vendas, ela colocou uma maleta com produtos da marca que é consultora, a Mary Kay, para sortear entre os participantes. Os jovens do Reduto da luta, uma academia de artes marciais, decidiram encampar a causa. E além de adquirir as pizzas, ainda escolheram assá-las na noite do dia 20 de dezembro, no espaço gourmet da academia e aproveitar para a tradicional confraternização festa de fim de ano. E o resultado, sem dúvida alguma, foi uma deliciosa Pizzada Solidária, com direito a muita animação, música, dança e cliques espetaculares. Eclética, convidadíssima, marcou presença!