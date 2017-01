Pé de Chumbo se reúne para comemorar aniversários

Quando eles decidem se reunir, não importa o dia da semana e muito menos o motivo. Mais nesta última terça, dia 24, o motivo foi os aniversariantes do mês. Eles são integrantes do Pé de Chumbo, que promete uma competição especial para 2017. A etapa de abertura será no dia 4 de março e a de encerramento acontece no dia 9 de dezembro. Segundo Marcelo Marusso, das 10 etapas de 2017, oito delas serão em São Paulo, nas pistas de Piracicaba, Paulínia, Barueri e Itu. O Pé de Chumbo sairá duas vezes do Estado para correr em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte-MG, e em Penha, em Santa Catarina. Então assunto não faltou nesta noite mais que especial entre amigos. Todo o cardápio ficou a encargo dos integrantes que se revesaram na cozinha e entre vinhos, cerveja e muito chope gelado. Parabéns aos aniversariantes e uma excelente competição!