Paulo de Lião comemora mais um ano de vida

Alegre, receptivo e rodeado de amigos, Paulo de Lião não pensou duas vezes em abrir a porta de sua residência e preparar uma super festa para comemorar mais um ano de vida. Quem cuidou carinhosamente de todos os detalhes foi sua esposa Juliene. Pratos com comidinhas árabes, petiscos e muita cerveja foram distribuídos pela residência. Enquanto os homens se reuniram em volta do barzinho, as mulheres caíram na pista de dança preparada especialmente para a ocasião. Depois de muito bate papo, os casais se uniram e entraram no ritmo pra dançar agarradinhos. Parabéns Paulo, que você continue assim, sempre divertido e querido por todos!