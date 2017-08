O filme “A Bela e a Fera” foi o tema escolhido para comemorar os 5 anos da pequena Isabela Gagliardo. Radiante e amável com todos, a aniversariante fez questão de receber convidado por convidado na porta do salão Fun Club, onde celebrou mais um ano de vida. Dentre os convidados estavam primos, amigos da escola e amigos da família. Na mesa do bolo, docinhos personalizados: pão de mel, trufas, bombons, pirulitos de chocolate, maçã do amor e brigadeiros, tudo decorado com xícaras, relógios, candelabros e o famoso botão de rosa vermelha.

De repente, uma música familiar… e os personagens da festa dançaram salão adentro sob o tema “A Bela e a Fera”, encantando a todos. Os personagens permaneceram até a hora do Parabéns, quando coroaram Isabela a princesa da festa. Além de toda a diversão, os convidados levaram para casa algodão-doce e chinelos personalizados: Fera (azul) para meninos e Bela (amarelo) para meninas.

LEIA TAMBÉM: Nicole e Nícolas Kílaris comemoram aniversário ao tema de 'A Bela e a Fera'

“O quinto ano é um marco na vida da criança. Ela já entende e interage com tudo à sua volta, retém mais lembranças, e essa festa foi feita para ser lembrada por Isabela. Nunca a vi tão feliz”, orgulha-se a mãe Bárbara.