Os 40 anos de Mônica Nicoletti Astorri

Com ela tenho propriedade em dizer que desde muito pequena sempre foi linda e carismática. Estou falando da querida amiga Mônica Nicoletti Astorri, que completou 40 anos com uma recepção intimista e recheada de muitos detalhes. Morando há algum tempo na cidade de Leudelange, em Luxemburgo, Mônica faz questão de sempre estar próxima a família. E não foi diferente para comemorar mais um ano de vida, e desta vez com um motivo ainda mais que especial. O espaço escolhido foi o salão de festa no Formiguinha Doçaria, que estava mais que acolhedor. A irmã, Patrícia Nicoletti Poli, cuidou de todos os detalhes, deixando tudo ainda mais especial. Muitos canapés, arranjos florais e o principal de tudo: amizades de longas datas, que fizeram questão de dividir este momento único com a aniversariante. Parabéns e muito sucesso, Mônica!