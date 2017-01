Uma festa inesquecível para comemorar os 2 aninhos de Arthur Pinheiro de Oliveira. O local escolhido pelos papais babões – os advogados Tamires Pinheiro de Oliveira e Kleber de Oliveira que residem em Sumaré – foi o Buffet Minha Festa em Campinas. Eles reuniram familiares e amigos íntimos na noite de 12 de janeiro para celebrar a data importante na vida do principezinho. Com o tema Passaport, os convidados fizeram uma viagem encantadora e embarcaram numa superaventura, com uma decoração especial, menu delicioso e inúmeras atrações – tanto para crianças como para adultos. Teve de tudo um pouco: de pista de boliche e elevador ciclone a trenzinho que faz um tour pelo salão a Bumper Car. Destaque para o cardápio com direito a cheesburguer, hot dog, fricassè de frango, Sunday, entre outras delícias. Na entrada um tour por Londres – a cidade da Rainha. A lembrancinha que os adultos receberam foi um lindo chaveiro; já as crianças se deliciaram com uma maleta de brindes recheadíssima de guloseimas. Eclética registrou belíssimos cliques.