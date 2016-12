Linda, angelical e delicada. Essa é a querida Alana Martins que completou 15 anos. O tão sonhado momento de debutante foi preparado com todo carinho e se transformou em um verdadeiro dia de princesa. Na decoração, imponentes mesas em dourado ostentavam vasos provençais com arranjos em flores coloridas. O bolo, em andares, foi a sensação! No topo a inicial da aniversariante esculpida em acrílico cortado a laser. No cardápio um delicioso jantar e o coquetel volante para os jovens. A tradicional valsa, o príncipe e todos os requintes dos mais badalados bailes dos castelos foram seguidos a risca. Impecável organização e um momento pra ficar na memória de quem esteve presente. Parabéns e muitas felicidades, Alana!