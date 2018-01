Os 15 anos da Mariana Rota

Desde o começo do ano passado a família de Mariana Martins Rota se envolveu de corpo e alma nos preparativos da festa de 15 anos da jovem americanense. E o resultado final foi um sucesso, como bem comprovou quem esteve presente no evento de debutante da estudante, que aconteceu no dia 8 de dezembro. Cercada por amigos e parentes, a aniversariante estava deslumbrante, e se divertiu a noite toda dançando e confraternizando com os presentes até a alta madrugada. Um evento para ficar na memória da família e dos amigos.