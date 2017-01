OAB de Nova Odessa faz confraternização com churrasco

A 4ª edição do Churrasco Legal da 236ª Subseção da OAB de Nova Odessa, da diretoria “Tudo pela Ordem” – do presidente Alessandre Passos Pimentel – movimentou a Chácara Lucena no dia 16 de dezembro. Foi um superevento de confraternização para fechar o ano de 2016, com uma deliciosa churrascada e um menu saborosíssimo! Muita gente bonita marcou presença e deixou a noite ainda mais especial. O 4º Churrasco Legal teve a animação da Banda Flame, que fez um tour pelos grandes sucessos da música nacional e internacional. Foi uma ocasião única, que reuniu as famílias e serviu para bons bate-papos entre os amigos da Ordem. E, claro, o belo trio que compõe a Comissão de Cultura e Eventos, formado pelas advogadas Flavia Nascimento, Rafaela Santa Chiara e Ana Paula Costanzo comemorou o sucesso da festa. Eclética passou por lá e traz belíssimos cliques. Confira!