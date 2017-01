O aniversário do Oscarzinho Berggren

Paw Patrol, ou Patrulha Canina como é conhecida no Brasil, é uma série de ação e aventura estrelada por seis filhotes heroicos que são liderados por um menino de 10 anos de idade chamado Ryder. Com uma mistura única de habilidades para resolver problemas, veículos legais e muito bom humor canino, a Patrulha trabalha em conjunto em missões arriscadas de resgate e para proteger a comunidade. Nem precisa dizer que a garotada ama de paixão. E não foi diferente para o pequeno Oscarzinho Berggren, que comemorou mais um ano de vida e escolheu este tema mais que inusitado. O salão foi todo transformado com os lindos e competentes personagens que dão um show de alegria. Muitas brincadeiras, performances e lógico o parabéns mais que esperado. Muitas felicidades sempre, Oscarzinho!