Um delicioso jantar e muita confraternização marcaram a festiva de posse da nova diretoria do Rotary Club Hortolândia 101, que tem como presidente para mais um mandato Roberto Alves Batista – reeleito por unanimidade para dar sequência aos trabalhos. A solenidade aconteceu no último dia 1º, na sede da entidade, no Remanso Campineiro. O evento contou com a presença de convidados de clubes da RPT, entre eles Sumaré e Nova Odessa, além dos próprios membros da casa. A noite reservou a tradicional troca de mimos, pose para muitos cliques junto aos convidados, e a posse de novos membros – que se juntam a essa família de rotarianos. E todos seguem fazendo o bem, afinal é o Rotary a serviço da humanidade! Eclética passou por lá e registrou belos cliques.